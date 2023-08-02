Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق

Lebanon 24
02-08-2023 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1093552-638265625708525701.jpg
Doc-P-1093552-638265625708525701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه ، الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار، وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية، وبحثوا في التقرير الشهري الذي عرضه  سلامه عن تطور سير الأعمال في مشروع تأهيل مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق - بشري الحكومي.
Advertisement

وأكدت جعجع أن "سياسة إنتظار المبادرات الخارجية لحل الأزمات الداخلية تثبت فشلها مرة جديدة"، واشارت  إلى أننا ك"حزب القوات اللبنانية قلنا منذ اللحظة الأولى أن الحل الوحيد لمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية هو تطبيق الدستور، وعقد جلسة انتخابات مفتوحة تتوالى فيها الدورات الإنتخابية الواحدة تلو الأخرى حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى الجميع أن يدرك أن كل من لا يريد تطبيق الدستور لحجج واهية إنما هو فعلا يعرقل الإنتخابات الرئاسية ويعمل على تقويض قيام دولة في لبنان لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون".

وطالبت "السلطات القضائية المختصة التي تضع يدها على ملف القرنة السوداء اليوم، بضرورة التسريع في المسار القضائي وعدم المماطلة به أبدا، لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق".

وتطرقت الى ملف انفجار المرفأ حيث تصادف الذكرى الثالثة نهار الجمعة، فتوجهت "بتحية محبة وتقدير كبيرة الى أهالي الشهداء والمصابين الصابرين على جرحهم وألمهم العميق"، مؤكدة لهم اننا "لن نرتاح ولن نستكين حتى الوصول الى الحقيقة و محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ".

وختمت مهنئة قائد الجيش والضباط والعناصر ونوهت ب"الجهود الكبيرة التي قام و يقوم بها لإبقاء المؤسسة العسكرية متماسكة في أصعب مرحلة اقتصادية مالية نقدية يمر فيها لبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
07:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24