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لبنان
ستريدا جعجع: لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق
Lebanon 24
02-08-2023
|
01:40
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ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه ، الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار، وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعية وطبية واستشفائية، وبحثوا في التقرير الشهري الذي عرضه سلامه عن تطور سير الأعمال في مشروع تأهيل مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق - بشري الحكومي.
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وأكدت جعجع أن "سياسة إنتظار المبادرات الخارجية لحل الأزمات الداخلية تثبت فشلها مرة جديدة"، واشارت إلى أننا ك"حزب القوات اللبنانية قلنا منذ اللحظة الأولى أن الحل الوحيد لمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية هو تطبيق الدستور، وعقد جلسة انتخابات مفتوحة تتوالى فيها الدورات الإنتخابية الواحدة تلو الأخرى حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى الجميع أن يدرك أن كل من لا يريد تطبيق الدستور لحجج واهية إنما هو فعلا يعرقل الإنتخابات الرئاسية ويعمل على تقويض قيام دولة في لبنان لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون".
وطالبت "السلطات القضائية المختصة التي تضع يدها على ملف القرنة السوداء اليوم، بضرورة التسريع في المسار القضائي وعدم المماطلة به أبدا، لجلاء الحقيقة في قضية مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق".
وتطرقت الى ملف انفجار المرفأ حيث تصادف الذكرى الثالثة نهار الجمعة، فتوجهت "بتحية محبة وتقدير كبيرة الى أهالي الشهداء والمصابين الصابرين على جرحهم وألمهم العميق"، مؤكدة لهم اننا "لن نرتاح ولن نستكين حتى الوصول الى الحقيقة و محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة ".
وختمت مهنئة قائد الجيش والضباط والعناصر ونوهت ب"الجهود الكبيرة التي قام و يقوم بها لإبقاء المؤسسة العسكرية متماسكة في أصعب مرحلة اقتصادية مالية نقدية يمر فيها لبنان".
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