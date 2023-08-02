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لبنان

استشهد أثناء تأديته واجبه... الدفاع المدني ينعي أحد عناصره

Lebanon 24
02-08-2023 | 02:04
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نعت المديرية العامة للدفاع المدني المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي، من عديد مركز حارة حريك العضوي الذي استشهد في الخدمة بتاريخ 1/8/2023 أثناء تأديته لواجبه في إخماد حريق داخل مستودع.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:
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المتطوع المثّبت محمد جهاد بيدي

من مواليد ١٦-٠٦-١٩٩٠ / الباشورة.

تطوع في المديرية العامة للدفاع المدني اعتباراً من تاريخ ٠٢-٠١-٢٠٠٥.

حائز على تنويهات عدة من المدير العام للدفاع المدني.

تابع العديد من الدورات التدريبية في الداخل.

شارك في تنفيذ العديد من المهمات.

شارك في عمليات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

كان مثال العنصر الشجاع في خدمة الوطن والمواطن.

الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يصلّى على جثمانه الطاهر عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، في حسينية بلدته حاروف-النبطية حيث يوارى في الثرى في جبانة البلدة.
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