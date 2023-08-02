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لبنان

قتيل وعدد من الجرحى في الزرارية.. والسبب قطعة أرض

Lebanon 24
02-08-2023 | 02:26
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تجدد الاشكال  صباح اليوم في بلدة الزرارية في الجنوب، مع استمراراطلاق نار.
وبحسب المعلومات الأولية أن الاشكال الذي بدأ مساء أمس  ناجم  عن خلاف على قطعة أرض  ما ادى الى مقتل شاب (17 سنة) وسقوط عدد من الجرحى اصابات بعضهم خطرة نقلوا على اثرها  الى مستشفى نبيه بري الحكومي في  النبطية ومستشفى حمود في صيدا للمعالجة، عرف منهم موسى وحسين زرقط وحسن حلال، بحسب مندوبة "لبنان 24".
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