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لبنان

حادث أليم في الرملة البيضا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
02-08-2023 | 02:28
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تمكنت عناصر الدفاع المدني من إنتشال جثة مواطن سوري من شاطئ الرملة البيضاء – بيروت، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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الرملة البيضا

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