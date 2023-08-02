"إستياء" فلسطيني من "وسيلة" لبنانية!

يسودُ إستياءٌ كبير لدى أوساط حركة "فتح" من وسيلة إعلاميّة لبنانية تعملُ على التحريض ضدّ الحركة وتسويق أخبارٍ عديدة مغايرة لواقع الأحداث القائمة في مُخيَّم عين الحلوة.

Advertisement