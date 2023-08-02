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لبنان

"إستياء" فلسطيني من "وسيلة" لبنانية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 02:45
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يسودُ إستياءٌ كبير لدى أوساط حركة "فتح" من وسيلة إعلاميّة لبنانية تعملُ على التحريض ضدّ الحركة وتسويق أخبارٍ عديدة مغايرة لواقع الأحداث القائمة في مُخيَّم عين الحلوة.
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ولفتت المعلومات إلى أنَّ الحركة تتعامل مع أي خبرٍ يصدر عن تلك الوسيلة على أنهُ خبرٌ مدسوس، مشيرة إلى أنَّ هناك توجيهات صدرت لتلك الوسيلة بشنّ حملة على "فتح" من خلال تسويق معطيات غير صحيحة على الإطلاق. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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