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لبنان

هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2023 | 03:15
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ "حزب الله" كثف إتصالاته مع حركتي "فتح" و "حماس" خلال الساعات الماضية لإيجادِ حلّ سريع لتطويق أوضاع مخيم عين الحلوة بعد المناوشات الأخيرة التي حصلت، مشيرة إلى أنَّ الحزب ملتزمٌ تماماً بما تطلبه الفصائل الفلسطينية كافة لجهة إنهاء التصعيد وتحقيق مطلب تسليم قتلة القيادي في "فتح" أبو أشرف العرموشي إلى الدولة اللبنانية.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله أبقى خطوط الإتصالات مفتوحة لمتابعة ما يجري كما أنهُ أعطى توجيهاتٍ لقيادة الحزب بالتنسيق الدائم والمستمر مع الفلسطينيين لإنهاء حالة الإقتتال القائمة. 

ولفتت المعلومات إلى أنَّه وردت إلى الحزب إتهاماتٌ بضلوعه في معارك عين الحلوة من خلال مساعدة عناصر "جند الشام"، موضحةً أنَّ أوساط الحزب نفت هذا الأمر بشكلٍ حازم وجازم، وقالت: "كيف لنا أن نساعد عناصر تضم إرهابيين ونحنُ من قاتلنا هؤلاء في سوريا؟.. هذا الأمرُ مضحك جداً وبعيدٌ عن الواقعيّة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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