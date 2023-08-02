جعجع استقبل المدبر العام للرهبانية اللبنانية المارونية

عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، مع المدبر العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب طوني الفخري يرافقه رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب طلال الهاشم، لآخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى شؤون تربوية، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي.

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