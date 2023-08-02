بسبب الأوضاع الأمنية... تأجيل موعد انتخاب رئيس جديد لبلدية صيدا

تم تأجيل جلسة لأعضاء مجلس بلدية صيدا، التي كان مقررا انعقادها عند العاشرة من صباح يوم غد الخميس، لانتخاب رئيس جديد لها، بعدما قدم رئيسها السابق المهندس محمد السعودي استقالته وتم قبولها رسميا، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية التي تشهدها مدينة صيدا، بسبب الأحداث في مخيم عين الحلوة، وسيتم تحديد موعد جديد يعلن عنه في حينه.

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