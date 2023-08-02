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لبنان

بعد الحرارة الشديدة... طقس غائم وضباب على المرتفعات

Lebanon 24
02-08-2023 | 04:03
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الاتي: 
 -الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتحول الى حار نسبيا.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. 

ملاحظة:معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة  وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة.
الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، واستقرار درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة أحيانا مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.
السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل و المناطق الجبلية مع رياح ناشطة تصل الى 60 كلم/س شمالا .

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,50
-ساعة غروب الشمس: 19,37
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