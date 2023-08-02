خبرٌ عن هزّة قوية في البقاع.. هذه حقيقته

نفى المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية حصول هزّة أرضية في البقاع بقوة 4.4 درجات يوم الثلاثاء 1 آب.



وخلال السّاعات الماضية، انتشرَ خبرٌ يفيد بأن هزة أرضية ضربت منطقة البقاع، إلا أن هذا الأمر لم يجر الإعلان عنه رسمياً من قبل الجهات المعنية برصد الهزات والزلازل.

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