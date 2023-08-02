Advertisement

لبنان

للطلاب.. إليكم موعد صدور نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة

Lebanon 24
02-08-2023 | 04:57
A-
A+
Doc-P-1093629-638265743955361526.jpg
Doc-P-1093629-638265743955361526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة ، سوف تصدر ابتداء من السادسة والنصف من مساء غد الخميس ، عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة : www.mehe.gov.lb .
Advertisement
وكرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، دعوة المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار ، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:19 | 2023-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:45 | 2023-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
07:00 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24