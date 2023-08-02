للطلاب.. إليكم موعد صدور نتائج إمتحانات الشهادة الثانوية لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي علوم الحياة والعلوم العامة ، سوف تصدر ابتداء من السادسة والنصف من مساء غد الخميس ، عبر الدخول الى الموقع الرسمي للوزارة : www.mehe.gov.lb .وكرر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، دعوة المرشحين والأهالي إلى عدم إطلاق النار ، حرصا على سلامة المواطنين وأملاكهم .