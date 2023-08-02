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لبنان

المفتي دريان استقبل وفدا من "تيار المستقبل"

Lebanon 24
02-08-2023 | 05:24
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري على رأس وفد ضم مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الفعاليات التمثيلية صالح فروخ، وأعضاء في هيئة الرئاسة و المكتبين السياسي والتنفيذي.
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وبعد اللقاء قال الحريري: "تشرفنا بهذا اليوم المبارك بلقاء سماحة المفتي، ونقلنا له تحيات الرئيس سعد الحريري، وإيمانه الدائم بأن هذه الدار هي دار العيش المشترك، دار الوحدة الوطنية".
أضاف: "تطرقنا في اجتماعنا بسماحته للمضامين الرئيسية والأساسية برسالة سماحته بذكرى السنة الهجرية، هذا النداء الذي يمثل روح وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، والروح التي تحفظ لبنان من كل المشاكل وكل المتربصين به.
ولمسنا من سماحته حرصه على أن يعم الاستقرار في هذا البلد، وكذلك حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وكذلك حرصه على وقف الأحداث الحاصلة اليوم في مخيم عين الحلوة والتي بإذن الله يجب أن تتوقف حفاظاً على أرواح الناس الموجودة في المخيم والموجودة كذلك في صيدا.
و باركنا لسماحته بحجته هذا العام، وكانت جولة على موسم حج هذا العام لا سيما التنظيم العالي والجهد الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية الذي لاحظه سماحته هذا العام ليصبح الحج منارة يُفتخر بها داخل المملكة العربية السعودية".
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