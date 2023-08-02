المفتي دريان بحث وسفير مصر في أوضاع لبنان والمنطقة استقبل وفدا من "تيار المستقبل"





وسلم السفير علوي المفتي دريان دعوة من مفتي مصر الدكتور شوقي علام لحضور المؤتمر المنوي عقده في القاهرة في 18 أيلول المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

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والتقى دريان وفد من موقع "لبنان الكبير" برئاسة ناشر ورئيس تحرير الموقع محمد نمر الذي لفت الى ان "اللقاء كان فرصة ناقش فيها الحاضرون مع سماحته التطورات السياسية والأوضاع المالية والمعيشية".



وشدد المفتي دريان في خلال النقاش على "دور الإعلام في نشر الوعي والمساهمة في إلقاء الضوء على الأزمات التي يعيشها لبنان ونقل الحقيقة"، مؤكدا حرص "دار الفتوى على الدفع نحو إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)"، مذكرا "أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وقسمه لا يكون على القرآن أو الإنجيل بل على الدستور مع تعديلاته التي نص عليها اتفاق الطائف".



ودعا المفتي دريان النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص أمام ناخبيهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومن مسؤولية المواطنة".

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.وسلم السفير علوي المفتي دريان دعوة من مفتي مصر الدكتور شوقي علام لحضور المؤتمر المنوي عقده في القاهرة في 18 أيلول المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".والتقى دريان وفد من موقع "لبنان الكبير" برئاسة ناشر ورئيس تحرير الموقع محمد نمر الذي لفت الى ان "اللقاء كان فرصة ناقش فيها الحاضرون مع سماحته التطورات السياسية والأوضاع المالية والمعيشية".وشدد المفتي دريان في خلال النقاش على "دور الإعلام في نشر الوعي والمساهمة في إلقاء الضوء على الأزمات التي يعيشها لبنان ونقل الحقيقة"، مؤكدا حرص "دار الفتوى على الدفع نحو إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)"، مذكرا "أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وقسمه لا يكون على القرآن أو الإنجيل بل على الدستور مع تعديلاته التي نص عليها اتفاق الطائف".ودعا المفتي دريان النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص أمام ناخبيهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومن مسؤولية المواطنة".

كذلك استقبل دريان في دار الفتوى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على رأس وفد ضم مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الفعاليات التمثيلية صالح فروخ، وأعضاء في هيئة الرئاسة و المكتبين السياسي والتنفيذي.



وبعد اللقاء قال الحريري: "تشرفنا بهذا اليوم المبارك بلقاء سماحة المفتي، ونقلنا له تحيات الرئيس سعد الحريري، وإيمانه الدائم بأن هذه الدار هي دار العيش المشترك، دار الوحدة الوطنية".

أضاف: "تطرقنا في اجتماعنا بسماحته للمضامين الرئيسية والأساسية برسالة سماحته بذكرى السنة الهجرية، هذا النداء الذي يمثل روح وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، والروح التي تحفظ لبنان من كل المشاكل وكل المتربصين به.

ولمسنا من سماحته حرصه على أن يعم الاستقرار في هذا البلد، وكذلك حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وكذلك حرصه على وقف الأحداث الحاصلة اليوم في مخيم عين الحلوة والتي بإذن الله يجب أن تتوقف حفاظاً على أرواح الناس الموجودة في المخيم والموجودة كذلك في صيدا.

و باركنا لسماحته بحجته هذا العام، وكانت جولة على موسم حج هذا العام لا سيما التنظيم العالي والجهد الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية الذي لاحظه سماحته هذا العام ليصبح الحج منارة يُفتخر بها داخل المملكة العربية السعودية".