29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي دريان بحث وسفير مصر في أوضاع لبنان والمنطقة استقبل وفدا من "تيار المستقبل"
Lebanon 24
02-08-2023
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وسلم السفير علوي المفتي دريان دعوة من مفتي مصر الدكتور شوقي علام لحضور المؤتمر المنوي عقده في القاهرة في 18 أيلول المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".
Advertisement
والتقى دريان وفد من موقع "لبنان الكبير" برئاسة ناشر ورئيس تحرير الموقع محمد نمر الذي لفت الى ان "اللقاء كان فرصة ناقش فيها الحاضرون مع سماحته التطورات السياسية والأوضاع المالية والمعيشية".
وشدد المفتي دريان في خلال النقاش على "دور الإعلام في نشر الوعي والمساهمة في إلقاء الضوء على الأزمات التي يعيشها لبنان ونقل الحقيقة"، مؤكدا حرص "دار الفتوى على الدفع نحو إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)"، مذكرا "أن رئيس الجمهورية هو رئيس لكل اللبنانيين وقسمه لا يكون على القرآن أو الإنجيل بل على الدستور مع تعديلاته التي نص عليها اتفاق الطائف".
ودعا المفتي دريان النواب إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الخصوص أمام ناخبيهم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن ومن مسؤولية المواطنة".
كذلك استقبل دريان في دار الفتوى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على رأس وفد ضم مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الفعاليات التمثيلية صالح فروخ، وأعضاء في هيئة الرئاسة و المكتبين السياسي والتنفيذي.
وبعد اللقاء قال الحريري: "تشرفنا بهذا اليوم المبارك بلقاء سماحة المفتي، ونقلنا له تحيات الرئيس سعد الحريري، وإيمانه الدائم بأن هذه الدار هي دار العيش المشترك، دار الوحدة الوطنية".
أضاف: "تطرقنا في اجتماعنا بسماحته للمضامين الرئيسية والأساسية برسالة سماحته بذكرى السنة الهجرية، هذا النداء الذي يمثل روح وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، والروح التي تحفظ لبنان من كل المشاكل وكل المتربصين به.
ولمسنا من سماحته حرصه على أن يعم الاستقرار في هذا البلد، وكذلك حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وكذلك حرصه على وقف الأحداث الحاصلة اليوم في مخيم عين الحلوة والتي بإذن الله يجب أن تتوقف حفاظاً على أرواح الناس الموجودة في المخيم والموجودة كذلك في صيدا.
و باركنا لسماحته بحجته هذا العام، وكانت جولة على موسم حج هذا العام لا سيما التنظيم العالي والجهد الجبار الذي قامت به المملكة العربية السعودية الذي لاحظه سماحته هذا العام ليصبح الحج منارة يُفتخر بها داخل المملكة العربية السعودية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تدفع احدى معجباته بقوة.. هذا ما حصل
00:19 | 2023-08-02
02/08/2023 12:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول مُمثلة لبنانية بشكل طارئ إلى المُستشفى.. ماذا حصل معها؟ (صورة)
Lebanon 24
دخول مُمثلة لبنانية بشكل طارئ إلى المُستشفى.. ماذا حصل معها؟ (صورة)
01:47 | 2023-08-02
02/08/2023 01:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. أشخاص يقفزون من مبنى مرتفع فما السبب؟
Lebanon 24
فيديو مرعب.. أشخاص يقفزون من مبنى مرتفع فما السبب؟
13:14 | 2023-08-01
01/08/2023 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
Lebanon 24
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
03:15 | 2023-08-02
02/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ خطير يكشف ما يُدور في عين الحلوة.. معلومات تفضحُ تحرّكات "الإرهابيين"
Lebanon 24
هجومٌ خطير يكشف ما يُدور في عين الحلوة.. معلومات تفضحُ تحرّكات "الإرهابيين"
03:00 | 2023-08-02
02/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:41 | 2023-08-02
ميقاتي بعد لقائه الراعي: لقاء للوزراء الثلاثاء في الديمان ونسعى لإنقاذ البلد
05:48 | 2023-08-02
تطورٌ أمني جديد في عين الحلوة.. "رصاص القنص" يتجدّد وهذه آخر المعطيات
05:00 | 2023-08-02
هل تخرج الساحة اللبنانية عن السيطرة؟
03:15 | 2023-08-02
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن عين الحلوة
04:30 | 2023-08-02
إعادة تموضع ومقايضات.. هل انتهى "التقاطع" بين باسيل وخصومه؟
10:44 | 2023-08-02
شارك مؤخراً في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري.. هذا المطلوب في قبضة الجيش
فيديو
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
02/08/2023 17:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
Lebanon 24
عشية ذكرى 4 آب.. "هدية" من ماجدة الرومي الى اهالي ضحايا الانفجار (فيديو)
02:13 | 2023-08-02
02/08/2023 17:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
Lebanon 24
سطو مسلح على مجوهرات بملايين الدولارات من متجر بباريس.. وعدسات الكاميرا ترصد العملية
01:02 | 2023-08-02
02/08/2023 17:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24