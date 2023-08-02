ميقاتي يلتقي البطريرك الراعي في الديمان (صور)

وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء إلى الديمان، حيث يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



Advertisement ويرافق ميقاتي في زيارته إلى الصرح البطريركي وفدٌ وزاري يتألف من الوزراء: نجلا رياشي، جورج بوشكيان، جورج كلاس، محمد المرتضى، أمين سلام. ويرافق ميقاتي في زيارته إلى الصرح البطريركي وفدٌ وزاري يتألف من الوزراء: نجلا رياشي، جورج بوشكيان، جورج كلاس، محمد المرتضى، أمين سلام.