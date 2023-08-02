الرياشي وعقيص تقدّما باقتراح عن الزواج المدني في لبنان

أعلن النائب ملحم الرياشي أنه تقدّم والنائب جورج عقيص باقتراح الى المجلس النيابي عن الزواج المدني في لبنان.

وقال في تصريح من مجلس النواب:" قدمنا للأمانة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون عن الزواج المدني الاختياري في مقار البلديات، ينص على تفاصيل ودقائق الأمور المرتبطة بالزواج المدني الذي يزيد على الغنى اللبناني الروحي والثقافي غنى إضافيًا يوفّر على شبابنا الذين يرغبون في الزواج المدني عناء الانتقال إلى قبرص أو تركيا أو أي مكان آخر. هذا لا يشمل اللبنانيين فقط بل كل شخص غير لبناني يرغب بالزواج المدني في لبنان، فيقصد البلدية بأعضائها الذين لا يقلون عن 15 عضوا ليتزوج زواجا مدنيًا".

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ختم:"سنتابع الموضوع للوصول الى خواتيمه بالشكل المناسب، على أن يكون رئيس البلدية رئيسًا للمراسم، أما موجبات الزوجين وحقوقهما فمحفوظة في الاقتراح الذي سيحال الى اللجان ومن ثم الى الهيئة العامة لإقراره".