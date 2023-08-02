حنكش: لن نحضر أي جلسة تشريعيّة في ظل الفراغ الرئاسي

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رفض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عقد أي جلسة تشريعية قبل "انتخاب رئيس جديد".وقال في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "لن نحضر اي جلسة في ظل الفراغ الرئاسي، والمجلس النيابي اليوم هو هيئة ناخبة، فلتعقد جلسة لانتخاب الرئيس قبل أي شيء وعندها ستنتظم اعمال المؤسسات".وختم قائلا: "فليتحمل من يعطل الانتخابات الرئاسية المسؤولية قبل تحميلها للمعارضة".