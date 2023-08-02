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لبنان
سليم عون: لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية
Lebanon 24
02-08-2023
|
06:17
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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون: "نحن لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية في حال كانت للضرورة القصوى.
وأضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": ندرس الملفات وعلى أساسها سنقرر ما إذا كان التشريع ضرورة أم لا".
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وردا على سؤال، قال عون: "نحن ضد السماح لهذه الحكومة بالاستدانة من المصرف المركزي لأنها تمس بودائع الناس".
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