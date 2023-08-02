Advertisement

لبنان

سليم عون: لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1093655-638265792266364956.jpg
Doc-P-1093655-638265792266364956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون: "نحن لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية في حال كانت للضرورة القصوى.
 
 
وأضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": ندرس الملفات وعلى أساسها سنقرر ما إذا كان التشريع ضرورة أم لا".
Advertisement

وردا على سؤال، قال عون: "نحن ضد السماح لهذه الحكومة بالاستدانة من المصرف المركزي لأنها تمس بودائع الناس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
10:44 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24