سليم عون: لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون: "نحن لا نرفض بالمطلق حضور جلسة تشريعية في حال كانت للضرورة القصوى.

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وأضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": ندرس الملفات وعلى أساسها سنقرر ما إذا كان التشريع ضرورة أم لا".وردا على سؤال، قال عون: "نحن ضد السماح لهذه الحكومة بالاستدانة من المصرف المركزي لأنها تمس بودائع الناس".