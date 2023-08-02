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لبنان

بوحبيب التقى النائب أحمد الخير وسفير الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
02-08-2023 | 10:05
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 التقى النائب أحمد الخير، يرافقه نقيب النقل الخارجي أحمد الخير وعمر علم الدين، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، حيث تم استعراض المشكلة التي يعاني منها سائقو الشاحنات العاملة بالنقل الخارجي المتمثلة في موضوع الميكانيك الذي يدفع في الدولة الاردنية الهاشمية التي تستوفي من السائق مبلغ 50 دينارا دخولا و 50 دينارا خروجا بسبب التأخر في دفع الميكانيك وعدم قبول الطلبات المدفوعة عبر "ليبان بوست" لعدم وجود الارزة على الإيصال، وفق بيان لمكتب النائب الخير.
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وقد طلب النائب الخير من وزير الخارجية التواصل مع المعنيين في المملكة الاردنية الهاشمية لحل الموضوع في أسرع وقت ممكن.
 
من جهته أكد الوزير بو حبيب انه "سيقوم بالتواصل مع المعنيين في دولة الاردن، بالنتسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل المشكلة".
 
 
واستقبل بوحبيب، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

 
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