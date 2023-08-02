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لبنان

المطارنة الموارنة: نستذكر بالألم ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونُطالب بلجنة تقصّي حقائق دولية

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:23
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قال المطارنة الموارنة "نستذكر بالألم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ونُطالب برفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي ونطالب بلجنة تقصّي حقائق دولية".
 
 
وشكر المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهريّ، الموفد الرئاسي الفرنسيّ إلى لبنان جان إيف لودريان على جهوده لمعالجة أزمة انتخاب الرئيس والسير بالإصلاحات المطلوبة، وأضافوا: "نُلحّ على النواب بالقيام بمسؤولياتهم والحدّ من تمادي الفراغ الرئاسي".
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وتابع المطارنة الموارنة: "نتوقّف بقلق إزاء ما يحصل في عين الحلوة، وندعو الحكومة والمؤسسات العسكريّة والأمنيّة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لتفلّت السلاح في المخيّمات".
 
 
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