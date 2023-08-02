بعد الإستماع لرياض سلامة اليوم... ماذا قرّر القاضي شربل أبو سمرا؟

أفادت "الجديد"، أنّ القاضي شربل أبو سمرا قرّر ترك رياض سلامة رهن التحقيق من دون تحديد جلسة جديدة.

وأضافت أنّه تمّ إرجاء جلسة إستجواب ماريان الحويك ورجا سلامة الى يوم الخميس في 10 اب.