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لبنان

بعد الإستماع لرياض سلامة اليوم... ماذا قرّر القاضي شربل أبو سمرا؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:39
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أفادت "الجديد"، أنّ القاضي شربل أبو سمرا قرّر ترك رياض سلامة رهن التحقيق من دون تحديد جلسة جديدة.
 
 
وأضافت أنّه تمّ إرجاء جلسة إستجواب ماريان الحويك ورجا سلامة الى يوم الخميس في 10 اب.
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