Advertisement

لبنان

بشرى لموظفي تلفزيون لبنان

Lebanon 24
02-08-2023 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1093675-638265810000852487.jpg
Doc-P-1093675-638265810000852487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن ادارة تلفزيون لبنان البيان التالي: "بعد الاجتماع الذي عُقد في وزارة الاعلام بتاريخ 28 تموز 2023 مع نقابة مستخدمي شركة تلفزيون لبنان ، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، والذي تمّ بموجبه تعليق قرار الاضراب بعد الجهود التي بذلها وزير الاعلام وأفضت الى الاستحصال على قرار من وزير المالية بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام تلفزيون لبنان بقيمة 17 مليار ليرة لبنانية لدفع المستحقات للمستخدمين منذ شهر تشرين الثاني 2021 ولغاية اواخر ايار 2023، نود اعلامكم اننا تبلّغنا صباح اليوم من دوائر وزارة المالية ، أنه يتم العمل على تحويل الأموال اصولاً بعد اخضاع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي فإنّ صرف المستحقات قد يحتاج الى ايام قليلة".
Advertisement


اضاف البيان:" ازاء هذا الواقع وعملاً بمبدأ الشفافية والصراحة المطلقة ، وانطلاقاً من تفهّمنا الكامل للوضع المأسوي الذي يعاني منه المستخدمون في التلفزيون نضع هذه المعطيات بين أيديهم ، ونأمل منهم اتخاذ الموقف المناسب الذي يحفظ استمرارية الشركة ويحفظ ويصون حقوق المستخدمين فيها". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
10:44 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24