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لبنان

رصاصة طائشة اخترقت نافذة سيارة بالقرب من مستشفى

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ رصاصة طائشة اخترقت نافذة سيارة بالقرب من مستشفى الراعي، ولم يتمّ تسجيل إصابات جراء الحادثة.
 
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