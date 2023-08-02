Advertisement

لبنان

قعقور وخلف: للعودة الى القانون في قضية انفجار المرفأ

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1093681-638265823122077044.png
Doc-P-1093681-638265823122077044.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت النائبة حليمة قعقور انه "بعد ثلاث سنوات من تعطيل العدالة بأكبر جريمة حصلت في الرابع من آب، علينا ان نسترد ما تبقى من عدالة بعد ان تعطلت القضية".

وقالت في تصريح ادلت به في المجلس النيابي: "عطلوا الهيئة العامة لمحكمة التمييز، هذا غير مقبول، هذا اجرام بحق الدولة اللبنانية ، يجب ان تعين هذه الهيئة، وقعنا على اقتراح قانون لتعديل بعض مواد قانون المحاكمات الجزائية، اي المادة 52 وتعديل المادة 751 من قانون اصول المحاكمات ، نحن جئنا مع "المفكرة القانونية" لنحدد المسؤوليات، نحن موجودون ونحمل السلطة المسؤولية لرفع يدها عن هذا الملف"، مشددة على "قانون استقلالية القضاء".
Advertisement


من جهته، قال النائب ملحم خلف:" علينا ان نجد المخارج لتمكين القضاء واحقاق الحق. ان عرقلة التحقيق بجريمة المرفأ تطال كل الشعب اللبناني، وهذا الامر يحتاج الى تحمل المسؤولية، السلطة القضائية يجب ان تبت عما  اذا كان المحقق العدلي مغتصبا للسلطة او غير مغتصب،  والذهاب الى السلطة التشريعية لتسهيل عمل القضاء من خلال الاسراع بتعديل المادة 751. الامر الاساسي هو كيفية الوصول الى العدالة والرجوع الى نهج وسيادة القانون".


بدوره، قال وليم نون:" باسم كل اهالي الضحايا، يجب ان يعرف الجميع ان القضية هي قضية رأي، ونتمنى ان يتم تحييد قضية 4 آب عن المشاكل السياسية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
10:44 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24