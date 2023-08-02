مديرية الصرفيات تُحدّد هذه الأيام لاستقبال المراجعات والطلبات

تعلن مديرية الصرفيات عن حصر استقبال المراجعات والطلبات من كافة المواطنين بمن فيهم الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين أو أفراد عائلاتهم بيومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع كي يتسنى لها في باقي الأيام انجاز المعاملات والاجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لاسيما الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية والزيادات وتعويض النقل وغيرها من النفقات.

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