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لبنان

قرار جديد لوزير المالية!

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:17
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 أصدر وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 10/8/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.

ويأتي القرار من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفاديا لتطبيق غرامات عليهم.
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