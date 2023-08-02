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لبنان

لجنة الاعلام طالبت بتعرفة اتصالات لا ترهق المواطن

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:24
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عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات جوني القرم والاعضاء النواب.

واكدت اللجنة في بيان بعد الجلسة انه "جرى تداول موضوع تلزيم البريد لشركة جديدة".
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وشددت على "ضرورة ان تبذل وزارة الاتصالات جهودها بشان تعرفة الاتصالات الجديدة ، بحيث لا تكبد المواطن اعباء اضافية ترهق كاهله ".
في سياق آخر، دانت اللجنة "التعرض للمقدسات من كل الاديان لا سيما حرق القران الكريم في بعض الدول الاوروبية "، وطالبت المراجع الدولية المختصة ب"اتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار هذه الجريمة الخطيرة".
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