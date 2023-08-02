الصُّور الأولى من داخل عين الحلوة بعد الإشتباكات.. شاهدوا حجم الدّمار!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صورٍ تُظهر آثار الدمار داخل مخيم عين الحلوة، وذلك بعد جولة إشتباكات عنيفة استمرّت لأيام عديدة.

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ووثقت المشاهد حجم الخراب في الأبنية والمحلات التجارية والممتلكات، فيما قدّرت بعض الجهات تكلفة الخسائر بملايين الدولارات.

وحالياً، تُخيّمُ أجواءٌ من الهدوء الحذِر حالياً على مخيَّم عين الحلوة بمدينة صيدا رغم سماع بعض الرّشقات النارية، ظهر اليوم الأربعاء، وتحديداً من أحياء الطوارئ والبركسات.



وأشارت معلومات "لبنان24" إلى أنّ الطلقات الناريّة التي سُمعت سببها قيام أحد القناصين المتواجدين على سطح مسجد الصفصاف بإستهداف عناصر لحركة "فتح" و "قوات الأمن الفلسطيني" برصاصاتٍ عديدة، ما استدعى رداً على من مقاتلي "فتح" على مصادر النيران.



ويأتي هذا الحدث بعد المساعي التي حصلت يوم أمس لتثبيت وقف إطلاق النار بين "فتح" وعناصر تنظيم "جند الشام" داخل المخيم، وتحديداً بعد زيارة وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك إلى عين الحلوة، الثلاثاء، لترسيخ التهدئة بشكلٍ كامل.

من جهته، قال مسؤول إعلام "فتح" في صيدا يوسف الزريعي لـ"لبنان24" إن مختلف مداخل المخيم شهدت حركة ناشطة للقاطنين فيه بهدف الإطلاع على أحوال منازلهم، مؤكداً أنّ هؤلاء خرجوا مُجدداً من المخيم بسبب حجم الدمار الهائل داخله، وقال: "هناك منازل مدمرة بشكلٍ كامل في أحياء عديدة مثل الطوارئ، الطيري، البركسات، ولهذا الأمر لا يمكن لأصحاب الممتلكات المكوث هناك في الوقت الرّاهن".



