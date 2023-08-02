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لبنان

الكاميرا وثّقت كلّ شيء... هكذا سُرقت سيارة مواطن من أمام منزله في هذه المنطقة (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:00
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قام أحد الأشخاص بسرقة سيارة من نوع "جيب" في منطقة دورس، في بعلبك، من أمام منزل صاحبها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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