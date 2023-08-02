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لبنان

تيمور جنبلاط ابرق إلى رئيس دولة الإمارات معزياً بوفاة ممثل حاكم إمارة أبو ظبي

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:15
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 أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزيًا بوفاة ممثل حاكم إمارة أبو ظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وجاء في نص البرقية: "تلقينا بأسف شديد نبأ وفاة ممثل حاكم إمارة أبو ظبي المرحوم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، وإذ نتقدم منكم بخالص مشاعر التعزية نسأله تعالى أن يتفقد الفقيد برحمته وأن يلهمكم الصبر، وأن يمنّ على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها الطيب بمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار".
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