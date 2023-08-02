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لبنان

بيان مهم من وزارة التربية للراغبين بإعادة النظر بعلاماتهم

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:24
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 أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني  المخصص لهذه الغاية ، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات، وذلك على الموقع الآتي : 
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https://oereviews.mehe.gov.lb/
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