بيان مهم من وزارة التربية للراغبين بإعادة النظر بعلاماتهم

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية ، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات، وذلك على الموقع الآتي :https://oereviews.mehe.gov.lb/