قاصر مفقودة... غادرت منزل ذويها في حصرون ولم تعدّ هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:شهد ياسين الياسين (من مواليد عام 2006، سورية)التي غادرت بتاريخ 01-08-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة حصرون، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حصرون في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 590006-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.