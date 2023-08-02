Advertisement

لبنان

فرونتسكا زارت الرابطة المارونية: سأشارك في وقفة 4 آب

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1093709-638265881246134255.png
Doc-P-1093709-638265881246134255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا اليوم، الرابطة المارونية واجتمعت إلى رئيسها السفير خليل كرم في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة .

وتطرق الحديث خلال اللقاء الى "الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية وهي شخصيا كممثلة للأمين العام لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 من أجل ضمان أمن الجنوب واستقراره والحفاظ على السلام في هذه المنطقة من لبنان".
Advertisement

وأعلنت السيدة يوانا فرونتسكا انها "ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة". 

بدوره، ثمن السفير كرم عاليا "الدور الذي تضطلع به الامم المتحدة في حفظ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان".
 
 
وأشار إلى "أن لبنان هو من واضعي شرعة حقوق ومن أوائل الدول العربية التي حازت عضوية الامم المتحدة". 

وقال كرم:" أن الرابطة المارونية ستصدر غدا بيانا حول فاجعة انفجار مرفأ بيروت"، شاكرا "السفارات المعتمدة في لبنان والهيئات الاممية والوكالات الدولية على تضامنها الدائم مع لبنان، وعلى دعمها الشعب اللبناني ولاسيما ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:41 | 2023-08-02
05:48 | 2023-08-02
05:00 | 2023-08-02
03:15 | 2023-08-02
04:30 | 2023-08-02
10:44 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24