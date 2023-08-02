فرونتسكا زارت الرابطة المارونية: سأشارك في وقفة 4 آب

Advertisement

زارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا اليوم، الرابطة المارونية واجتمعت إلى رئيسها السفير خليل كرم في حضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة .وتطرق الحديث خلال اللقاء الى "الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية وهي شخصيا كممثلة للأمين العام لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 من أجل ضمان أمن الجنوب واستقراره والحفاظ على السلام في هذه المنطقة من لبنان".وأعلنت السيدة يوانا فرونتسكا انها "ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة".بدوره، ثمن السفير كرم عاليا "الدور الذي تضطلع به الامم المتحدة في حفظ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان".