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لبنان

حميه تسلم كتاب نظيره السوري حول تخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:40
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 تسلم وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة، من القائم بالإعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان، كتابا موجها من الحكومة السورية، يتعلق بموضوع رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر.
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بعد اللقاء، أشار حميه الى أن "موضوع الترانزيت أساسي كونه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني خصوصا المزارعين والمصدرين، بإعتبار ان النقل هو الذراع التقني لنقل البضائع من العمق اللبناني الى كل دول العالم"، موضحاً انه "تمت مقاربة هذا الموضوع مع الجانب السوري، منذ تشكيل الحكومة اللبنانية وبتكليف رسمي منها"، لافتا الى ان "النقاشات كانت معمقة ومتواصلة بعيدا عن الإعلام لإنضاجها للوصول الى خواتيمها الإيجابية ليتم الاعلان عنها لاحقا".
 
وقال: "كنا على تواصل مع وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم ومن خلاله مع الحكومة السورية، فضلا عن عقد عدة اجتماعات بين التقنين المعنيين في هذا الموضوع بين البلدين، ليصار بعدها عرض الموضوع على مجلس الوزارء السوري، والذي على أساس قراره استلمنا اليوم الكتاب الرسمي عبر وزارة الخارجية من خلال السفارة السورية في لبنان، والذي جاء فيه "تتشرف سفارة الجمهورية العربية السورية، ان تعلمكم انه بعد مناقشة موضوع تخفيض رسوم العبور على الشاحنات اللبنانية عبر الاراضي السورية وتفعيل الاتفاق الموقع بين البلدين والجمهوريتين اللبنانية والسورية، المنظم لإنتقال الأشخاص ونقل البضائع مع وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني، وتمت الموافقة من قبل وزارة النقل السورية على تخفيض رسوم العبور بمقدار خمسين في المئة على المنتجات الزراعية من خضار وفواكه ذات المنشأ اللبناني".
 
ولفت حميه الى "ان المطالب المقدمة من الجانب السوري تقع تلبيتها حصرا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وليس من وزارات اخرى. وبالتالي النقاش كان وسيكون من وزارة الى وزارة  لتقييم الامور لمصلحة كلا البلدين التي ستؤدي الى حلحلة بعض الأمور ان كانت عالقة بين الجانبين".
 
وأضاف: "سنرسل مطلع الأسبوع المقبل جوابا رسميا الى الجانب السوري"، معتبرا "ان هذه المطالب تقنية ومحقة وليست سياسية"، مشددا على "وجوب تفعيل العلاقات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمقرة من الجانب اللبناني في العام 1994 وتحديدا في مجالات النقل بين البلدين لتدخل حيز التنفيذ".
 
 
ولفت حميه الى "ان سوريا هي دولة شقيقة والرئة البرية للبنان"، كما وجه دعوة الى نظيره السوري المهندس زهير خزيم لزيارة لبنان للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوزارتين لإنشاء ممرات نقل جديدة في ظل التقلبات الجيوسياسية في المنطقة.
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