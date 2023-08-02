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لبنان

موظفو "تلفزيون لبنان" يُعلنون الإضراب العام المفتوح بدءاً من الغدّ

Lebanon 24
02-08-2023 | 08:59
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صدر عن نقابة مستخدمي التلفـزيون في لبنان البيان التالي:
 
"بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الإعلام بتاريخ 28 تموز 2023 مع نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان في حضور المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم بموجبه تعليق قرار التوقف عن العمل بعد وعود بنيل مستحقاتنا هذا الاسبوع كحد اقصى الاربعاء.
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الا اننا نود إعلامكم اننا تفاجأنا بأن هناك خطأ في المعاملة، ما سيؤخر نيلنا المستحقات وهي الحجة نفسها التي نسمعها مرارا وتكرارا منذ اشهر ونحن لا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان، لا بل اكثر لم يتقاضَ حتى هذه الساعة الراتب الشهري الذي لا يكفي ليوم واحد من الشهر.
ما يثير الشكوك حول اسباب هذا التأخير؟؟؟

امام هذه الواقع نعلن الاضراب العام المفتوح بدءا من صباح الخميس حتى نيل مستحقاتنا كاملة .

وبعد ان اقتصر التواصل مع "إدارة تلفزيون لبنان" عبر وسائل الاعلام، ندعو وسائل الاعلام الزميلة لتغطية وقائع المؤتمر الصحافي الذي ستعقده نقابة موظفي تلفزيون لبنان غدا الخميس عند الساعة 10.30 صباحا عند مدخل شركة تلفزيون لبنان في تلة الخياط .
كما ندعو جميع الزملاء في تلفزيون لبنان للتواجد يداً بيد لإيصال صوتنا..."
 
 
 
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