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لبنان

الأمن العام داهم منزلاً في طرابلس

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في الامن العام، داهمت فجر اليوم منزل المدعو "م.ن" في منطقة البحصة - طرابلس، وأوقفته واقتادته إلى التحقيق.
 

وقالت مصادر إنّ هناك شبهات أمنيّة حول الموقوف.
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