الأمن العام داهم منزلاً في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في الامن العام، داهمت فجر اليوم منزل المدعو "م.ن" في منطقة البحصة - طرابلس، وأوقفته واقتادته إلى التحقيق.



وقالت مصادر إنّ هناك شبهات أمنيّة حول الموقوف.