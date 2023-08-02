كباره: لبنان يرفض بشكل حازم كل أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح

القى المندوب الدائم للبنان لدى منظمة التعاون الاسلامي وسفير لبنان في الرياض الدكتور فوزي كباره، كلمة لبنان خلال الدورة الاستثنائية الثامنة عشر لمجلس وزراء خارجية المنظمة، بشأن جريمة التدنيس والرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكة السويد ومملكة الدنمارك.

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وجاء في كلمة كباره: "بالنسبة للأعمال البغيضة والمتكررة المتمثلة بحرق نسخ من القرآن الكريم والتي قام بها أفراد خلال التظاهرات في السويد والدنمارك، متسببين عمداً بالإساءة للعديد من المسلمين في أنحاء العالم وتأجيج الصدام الثقافي والحضاري بين الشعوب، يرفض لبنان رفضاً قاطعاً وحازماً أي شكل من أشكال التحريض على الكراهية الدينية وعدم التسامح، والتي تتنافى مع كل القيم والثوابت والأعراف الإنسانية، وتأتي بالفائدة فقط للذين يهدفون إلى تقسيم المجتمعات التي نعيش فيها بدلاً من بناء جسور من التفاهم والتعايش السلمي بين الأديان".



اضاف: "لبنان كان ولا يزال منارة الشرق وبلد الحريات وتعددية الطوائف، لكننا نؤمن بأن حرية التعبير تقف عند حدود الأخلاق والدين. لذا فإن التعصب والاستفزاز والعنصرية وعدم احترام الطوائف وكرامات الأخرين والمقدسات والكتب الدينية تثير الكراهية بين الشعوب، من هنا تلاحظ أن معظم الدول الأوروبية، بما فيها الإتحاد الأوروبي، تصدر قوانين حول محاربة الكراهية وجميع الأعمال التي تؤدي إليها".



واكد أن "هذا العمل البشع والمستنكر لم يكتف بجرح مشاعر ملايين المسلمين فقط، بل أساء للشعوب الغربية نفسها التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها، حيث تقوض هذه الأعمال المشينة الاحترام المتبادل والضروري بين الدول".



وختم مشددا على أنه "لا يمكن تبرير هذه الجرائم النكراء تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، لما لها من تأثيرات سلبية على قيم التسامح والتعايش المشترك بين الأديان إلى جانب تعارضها مع المواثيق والقوانين الدولية على اختلافها".