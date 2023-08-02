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لبنان

بيان من نقابة أصحاب المستشفيات.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:14
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صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، البيان الآتي:
 
"أصدرت وزارة المالية بيانا في 28 تموز الفائت تكشف فيه انها صرفت جميع المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلي والامراض المستعصية وقد بلغ مجموعها 728 مليار ليرة لبنانية. في حين علمت نقابة أصحاب المستشفيات ان المبالغ التي سوف تسدد للمستشفيات لا تتجاوز ال 84 مليار ليرة لبنانية فقط وهي جزء ضئيل من مستحقاتها".
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وأضافت: "ان النقابة تذكر بان المستشفيات لم تتقاض فواتيرها عن مرضى وزارة الصحة والتي تعود حتى شهر ايلول 2022 مما يشكل عبئا عليها لا سيما لجهة تأمين الادوية والمستلزمات لمرضى غسيل الكلي ويهدد امكانية الاستمرار في تقديم هذه الخدمة".
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