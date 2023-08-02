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لبنان

عيتاني: هناك محاولات جدية لاضعاف مركز رئاسة بلدية بيروت

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:19
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 حذر النائب السابق محمد الأمين عيتاني رئيس "جمعية بني العيتاني" ورئيس "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" السابق، من ان "الحملات غير البريئة التي تعرض لها جميع رؤساء البلدية السابقين دون استثنـاء، بمن فيهم الرئيس الحالي، لأبشع انواع الاتهامات يدعونا الى الاعتقاد ان هناك محاولات جدية لإضعاف هذا المركز وتحويله الى نمر من كرتون، أو قاعة دون مئذنة، او محراب يزوره السياح ويرتاده العجّز من الناس ، وان الحملة على المهندس جمال عيتاني تتماهى مع هذا الطرح" .
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ودعا عيتاني في بيان"جميع الفاعليات البيروتية وعلى رأسها اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الى الطلب من المحبين والمؤيدين التخفيف من حملات الانتقـاد وتحويلها الى عمل مثمر عنوانه النقـد البنـّاء لمعالجة امور اهل بيروت الحياتية ابتداء" من اعادة النظر في الرسوم البلدية، والانصراف الى العمل على نهضة المدينة وازدهارها".
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