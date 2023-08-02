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لبنان

6 جرحى على أوتوستراد الجيّة... ما الذي حصل هناك؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:22
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط 6 جرحى نتيجة تصادم بين مركبة و"بيك اب" على أوتوستراد الجية باتجاه الرميلة.
 
 
وقالت إنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
 
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حادث سير

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