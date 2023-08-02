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لبنان

مصادر مصرف لبنان تُعلن أمراً مهمّاً... ماذا فعل منصوري بشأن ضخّ الدولار والليرة؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:27
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أكدت مصادر في مصرف لبنان للـ"ال بي سي"، أنّ "الاستقرار النقدي الموجود حاليًا سوف يستمرّ باعتبار أن الحاكم بالانابة وسيم منصوري اتخذ تدابير تحدّ من ضخ الدولار والليرة من قبل المصارف، كما أن مصرف لبنان ممتنع عن ضخ ليرات لبنانية تتيح للمضاربين باستخدامها في رفع سعر الدولار".
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