وزير الشباب والرياضة ثمّن زيارة ميقاتي إلى الديمان

ثمَّن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس زيارة دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري الى الديمان اليوم، حيث التقى غبطة البطريرك بشارة الراعي و السادة المطارنة وتداولوا بشؤون وطنية واجتماعية واقتصادية.

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وسبق الاجتماع الموسع مع المطارنة لقاء على شرفة الديمان إستعرض فيه غبطة السيد البطريرك ودولة رئيس الحكومة والوزراء قضايا عامة تتعلق بدقة الوضع السياسي وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عقد المؤسسات الدستورية، مما يسهم بالاستقرار السياسي والاجتماعي ويعيد النشاط الى عملية الإنماء الاقتصادي و يسهم بعملية النهوض العام.

وبعد تنويه المجتمعين بأهمية عقد هذا النوع من اللقاءات التشاورية في سبيل التوصل الى جوامع مشتركة للخروج الآمن من الازمات التي تحوط بالوطن، تم اقتراح عقد لقاء وزاري تشاوري موسع في الديمان الاسبوع القادم يُدعى اليه جميع الوزراء للتداول في امور ملحَّة تهم مجتمعنا اللبناني، وإعلاء شأن القيم الروحية والاخلاقية وتعزيز الالتزام بها، والتشاور حول ايجاد حلول لكل الاخطار التي تهدد قيمنا الاجتماعية وتكاملنا الحضاري و رسالتنا الإنسانية، ووضع أستراتيجية تفكير و خطط عمل لحماية اجيالنا وتحصين عناصر القيم الروحية والاخلاقية التي تجمعنا وتعزز مسؤولية المواطنة بين اللبنانيين وتمتِّنُ تضامنهم وتقوي مرتكزات العيش الايماني والوطني الذي ينماز به لبنان.

واعتبر كلّاس ان هذه الخطوة تعزز التقارب بين الرؤى والمفاهيم، وتسهم ببناء الجسور بين الجماعات وتوحّد جهودهم لدرء المخاطر التي تهدد مجتمعنا على غير صعيد، مع التأكيد على ان الحلَّ الأمثل والاسرع لكل المشاكل التي تعترضنا، يكون في الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية، مخافة ان يتحول الشغور الى فراغ وان نعتاد على التعايش مع الازمات.