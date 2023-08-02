Advertisement

لبنان

في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ... هذا ما قامت به الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة

Lebanon 24
02-08-2023 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1093733-638265924865828462.jpeg
Doc-P-1093733-638265924865828462.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أعلنت الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة LSES أنها وبالتعاون مع شركة   Projection sarl، قامت في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب بتركيب حزمات كهربائيّة بقوة 1000 واط لكل منها مع لاقط شمسي بقوة 185واط تعمل على الطاقة الشمسيّة لـ 26 من العائلات ذي ألدخل ألمحدود المقيمة في محيط المرفأ وفي الضواحي، آخذين في الاعتبار الوضع العائلي والصحي لافراد العائلة كحاجة أحدهم مثلاّ لماكينة الاوكسيجين تستوجب الوجود الدائم للتيار الكهربائي. 
Advertisement

وفي بيان، أوضحت الجمعية أن المشروع الذي انطلق أساساً من فكرة سعيها لتنشيط أستخدام ألطاقة ألشمسية لحماية ألبيئة ولمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ ضمن نطاق عملها في الطاقة المتجدّدة، قد قام بتمويل الجزء الأكبر منه  مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان - مرفق البيئة العالمي، برنامج المنح الصغيرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي          ( " GEF SGP" UNDP-)، يركّز ليس فقط على الناحية الإنسانيّة، إنما يسهم أيضاً في إنتاج طاقة نظيفة بديلة عن الانبعاثات السامة التي تتسبّب بها المولّدات الكهربائيّة المنتشرة في الأحياء.

وبحسب البيان، تجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الثانية من المشروع تتضمّن تدريب عدد من التقنيين ومن المهندسين المتخرجين حديثاً على مكونات وتركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائية تفادياً لأي أخطاء مستقبليّة ولتزيد من خبرات وقدرات المتدربين على حسن تركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائيّة ومستلزماتها. 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2023-08-02
13:55 | 2023-08-02
13:49 | 2023-08-02
13:48 | 2023-08-02
13:18 | 2023-08-02
13:14 | 2023-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24