في الذكرى الثالثة لانفجار المرفأ... هذا ما قامت به الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة

Advertisement

أعلنت الجمعية اللبنانيّة للطاقة الشمسيّة LSES أنها وبالتعاون مع شركة Projection sarl، قامت في الذكرى الثالثة لانفجار الرابع من آب بتركيب حزمات كهربائيّة بقوة 1000 واط لكل منها مع لاقط شمسي بقوة 185واط تعمل على الطاقة الشمسيّة لـ 26 من العائلات ذي ألدخل ألمحدود المقيمة في محيط المرفأ وفي الضواحي، آخذين في الاعتبار الوضع العائلي والصحي لافراد العائلة كحاجة أحدهم مثلاّ لماكينة الاوكسيجين تستوجب الوجود الدائم للتيار الكهربائي.وفي بيان، أوضحت الجمعية أن المشروع الذي انطلق أساساً من فكرة سعيها لتنشيط أستخدام ألطاقة ألشمسية لحماية ألبيئة ولمساعدة المتضررين من انفجار المرفأ ضمن نطاق عملها في الطاقة المتجدّدة، قد قام بتمويل الجزء الأكبر منه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في لبنان - مرفق البيئة العالمي، برنامج المنح الصغيرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي ( " GEF SGP" UNDP-)، يركّز ليس فقط على الناحية الإنسانيّة، إنما يسهم أيضاً في إنتاج طاقة نظيفة بديلة عن الانبعاثات السامة التي تتسبّب بها المولّدات الكهربائيّة المنتشرة في الأحياء.وبحسب البيان، تجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الثانية من المشروع تتضمّن تدريب عدد من التقنيين ومن المهندسين المتخرجين حديثاً على مكونات وتركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائية تفادياً لأي أخطاء مستقبليّة ولتزيد من خبرات وقدرات المتدربين على حسن تركيب الطاقة الشمسيّة الكهربائيّة ومستلزماتها.