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لبنان

لقاءات سياسية وأمنية وتربوية لقائد الجيش

Lebanon 24
02-08-2023 | 10:11
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إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائبين عبد العزيز الصمد ونبيل بدر وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
 
بعدها، استقبل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وتم بحث التطورات في مخيم عين الحلوة.
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وأطلع السفير دبور قائد الجيش على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك"، وهي تتضمن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم. 
 
كما استقبل الوزير والنائب السابق عبدالله فرحات مع وفد وفد مرافق وتناول البحث شؤونا مختلفة ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، وجرى التداول في التعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية.
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