الحاج حسن التقى وفدا من الحركة البيئية والنائب مسعد

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه وفدا من الحركة البيئية في لبنان، يضم مجموعة من رؤساء الجمعيات البيئية: نظام بو خزام، سليم خليفة، مازن حلواني، أحمد شمس الدين، أيمن دندش، محمد البابا، محمد عرابي، بول بجاني، مصطفى مروة، زياد خالد، برئاسة فضل الله حسونة، بحضور مستشار وزير الزراعة عبدالله ناصر الدين.وتم الحديث خلال اللقاء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، عن "آفة الغابات والتحديات التي تواجهها الأحراج، لا سيما حرج بزبينا. كما تم التطرق إلى مشاريع القوانين التي يتم إعدادها داخل اللجان النيابية من أجل تطوير قدرات القطاع عموماً".وشدد الحاج حسن على "ضرورة تحري ملف حراس الأحراج من أجل الحفاظ على الثروة الحرجية لتنفيذ خطة تحقق هدف توسعة المساحات الخضراء".وكشف أن "الوزارة حصلت على هبة من الدولة التركية عبارة عن ٢٣٠ ألف غرسة حرجية وزعت حسب آليات يستفيد منها الجميع من أفراد وبلديات وتعاونيات".وأشار إلى أن "أكثر من ٢٥ ألف مزارع سجلوا حتى الساعة في سجل المزارعين"، وقال: "يتم العمل من خلال اللجان النيابية المختصة من أجل دراسة مشروع تعديل قانون الغابات ليتلاءم مع المتغيرات الحاصلة".وأكد أن "العمل جار على رفع قيمة محاضر الضبط التي يتم تحريرها في موضوع القطع الجائر للأشجار والاعتداءات المستمرة على الثروة الحرجية".بدورها، أكدت الحركة البيئية "وضع كامل إمكاناتها في خدمة الوزارة من أجل الحفاظ على الأحراج اللبنانية ووضع سياسات تعزز نسبة الغطاء النباتي على كامل الأراضي اللبنانية". وتم الاتفاق على "وضع آليات للتعاون المشترك".