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لبنان

البزري اتصل باللواء خير وطلب مسح الأضرار في صيدا

Lebanon 24
02-08-2023 | 10:41
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 أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري إتصالا بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، وذلك من أجل مسح الأضرار التي حصلت في منطقة الإشتباكات وإمكانية التعويض عليها وعلى العائلات التي تضررت بفعل الأحداث الأمنية التي وقعت. 
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