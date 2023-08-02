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لبنان

شارك مؤخراً في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري.. هذا المطلوب في قبضة الجيش

Lebanon 24
02-08-2023 | 10:44
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن (ع.ح.) لمشاركته في قتل أحد المواطنين في المدينة، وفي عمليات خطف وسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على دوريات للجيش. كما شارك مؤخرًا في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري.
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أثناء التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي محاولًا إطلاق النار على الدورية والفرار فاضطر العناصر إلى الرد بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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