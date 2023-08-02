أسامة سعد تلقى اتصالا من المطران حنا من فلسطين المحتلة

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تلقى الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد اتصالا هاتفيا من رئيس أساقفة سبسطية للروم الرثوذكس في فلسطين المحتلة المطران عطالله حنا، تخلله "مناشدة الإخوة الفلسطينيين تأكيد حرصهم على المخيمات بخاصة مخيم عين الحلوة، والتوقف عن العبث بأمن المخيمات والذهاب لتوحيد الموقف والكلمة لأن العدو الصهيوني يتربص بنا".وقال: "إننا نحيي الموقف القومي العربي الوطني المخلص الذي يمثله النائب أسامة سعد، وعبره نوجه التحية لكل أبناء لبنان، وبشكل خاص صيدا في وقفتهم المشرفة بالحرص على المخيمات وكل الشعب الفلسطيني".وأضاف: "كنت أتمنى أن أكون بجانبكم لكي نقف سوياً في وجه المؤامرة الأميركية الصهيونية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، والتي تريد سلبه حق العودة الى فلسطين".وختم بمناشدة "أبناء المخيم بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتسليم المجرمين القتلة وسوقهم الى العدالة".