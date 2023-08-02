حريق معمل طريق المطار أفقده حياته.. أهالي حاروف شيَّعوا المتطوع محمد جهاد بيدي

شيَّعت المديرية العامة للدفاع المدني وأهالي بلدة حاروف الجنوبية المتطوع المثَّبت محمد جهاد بيدي (33 عاماً) من عديد مركز حارة حريك العضوي، الذي قضى أمس أثناء تأديته واجبه في إخماد حريق داخل معمل خياطة قرب مطعم الساحة على طريق المطار.

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وحُمل الجثمان على أكف زملائه في الدفاع المدني من منزل ذويه في حيّ القلعة في بلدة حاروف إلى جبانة البلدة، وتقدَّم موكب التشييع سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني وحملة الأكاليل بينهم اكليل بإسم وزير الداخلية بسام المولوي.



وأمَّ الصلاة على الجثمان الشيخ يحي أيوب ليُوارى الثرى في جبانة قلعة حاروف.