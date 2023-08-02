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لبنان

مأساة إنسانية على طريق صيدا.. طفلة مرميّة في حُرش صنوبر!

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:42
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عُثر، مساء اليوم الأربعاء، على طفلة حديثة الولادة في حرش الصنوبر مقابل مطعم السندباد، على الطريق الساحلية القديمة في خراج بلدة سبلين، والتي تربط ساحل إقليم الخروب بمدينة صيدا.
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ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد تبيّن أن الطفلة على قيد الحياة، وقد تمّ إبلاغ مخفر السعديات بأمرها على الفور فيما جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات في المنطقة لمراقبة وضعها الصحي. 
 
بدوره، غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "أتوجه بالشكر لإدارة وأطباء المستشفى المركزي في مزبود، على استقبالهم الطفلة الحديثة الولادة، التي وجدتها القوى الأمنية في إحدى غابات إقليم الخروب، وتقديم الاسعافات والعناية الطبية لها. إنها جريمة إنسانية وحشية تتوجب إنزال أشد العقوبات بالفاعلين".
 
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