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لبنان

جنبلاط يلتقي السّفيرة الأميركية في كليمنصو

Lebanon 24
02-08-2023 | 11:57
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معها مجمل التطورات والمستجدات السياسية.
 
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جنبلاط

دوروثي شيا

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